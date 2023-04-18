8 комментариев

Пытаются договориться с федерацией.

В конце мая в Аргентине пройдет очередной чемпионат мира среди молодежных команд. Его должна была принять Индонезия, однако в конце марта ее лишили такого права за протест против участия Израиля.

Игрок «Юнайтед» Алехандро Гарначо точно должен быть в заявке родной сборной, которую сейчас возглавляет Хавьер Маскерано. Однако клуб не хочет отправлять игрока на турнир.

Причина проста: чемпионат мира начнется в момент, когда «Юнайтед» предстоят решающие матчи во многих турнирах. В частности в Кубке Англии и, вероятно, финал Лиги Европы, а также борьба за место в Лиге чемпионов.

В федерации футбола Аргентины пытаются сделать все возможное, чтобы игрок помог команде, но сделать это будет очень непросто, так как клуб непреклонен.