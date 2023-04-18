United Tweets
Блог

Гарначо собираются забрать на молодежный чемпионат мира. «Юнайтед» не хочет отпускать игрока

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Хавьер Маскерано Хавьер Маскерано
Клубы Клубы
Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
сборная Аргентины U-20 сборная Аргентины U-20
Футбол Футбол

Пытаются договориться с федерацией.

В конце мая в Аргентине пройдет очередной чемпионат мира среди молодежных команд. Его должна была принять Индонезия, однако в конце марта ее лишили такого права за протест против участия Израиля.

Игрок «Юнайтед» Алехандро Гарначо точно должен быть в заявке родной сборной, которую сейчас возглавляет Хавьер Маскерано. Однако клуб не хочет отправлять игрока на турнир.

Причина проста: чемпионат мира начнется в момент, когда «Юнайтед» предстоят решающие матчи во многих турнирах. В частности в Кубке Англии и, вероятно, финал Лиги Европы, а также борьба за место в Лиге чемпионов.

В федерации футбола Аргентины пытаются сделать все возможное, чтобы игрок помог команде, но сделать это будет очень непросто, так как клуб непреклонен.

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vezdexodof
Не отпускать ни в коем случае! И так полкоманды на больничном.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манул Манулов
Пошли нафиг со своим чемпионатом
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elik1989
Не для этого его восстановливали это уж точно. Да и играть в команде некому, тут он нужнее, чем там.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uchihe Saske
Маскерано главный тренер? 🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колено решфорда
Это ж очень просто делается. Он объявляется травмированным на момент начала чемпионата, мб пропускает лишнюю игру-две.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Yavriantz
Ещё не вернулся после травмы а его уже забирать хотят? Нет уж..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Expada
Сеньор Маскерано, давай как нибудь другой раз!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vladimirzavodovskiii@gmail.com
Не отпускать ни в коем случае. Чемпионат проводят в тот момент, когда у клубов наступают решающие матчи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий