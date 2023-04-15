United Tweets
Блог

«Бавария» определилась с ценником Забитцера. Готовы отпустить, но решение за «Юнайтед»

Клубы Клубы
Бавария Бавария
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Марсель Забитцер Марсель Забитцер
Футбол Футбол

 «Бавария» довольна, как Марсель Сабитцер выступает на правах аренды в «Манчестер Юнайтед», сообщает главный инсайдер по мюнхенцам Кристиан Фальк.

В «Баварии» намерены выставить австрийского полузащитника на продажу в летнее трансферное окно.

Более того, они готовы принять предложения на сумму 17 миллионов фунтов стерлингов – хотя ранее сообщалось о желании клуба получить 30 млн за игрока.

Сумма не выглядит непотяжной, особенно для «МЮ». Вероятно, в «Манчестере» быстро найдут деньги за полузащитника. Вопрос лишь в том, не найдет ли тен Хаг варианта еще лучше.

После дубля «Севилье» Забитцер стал лучшим игроком недели Лиги Европы.

Sabitzer Isyaratkan Hanya Sebentar di MU?

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ахма Начоо
Если МЮ купит его за 17 лямов это более чем оправдано и я начну верить в грамотный менеджмент МЮ при новых руководителях.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
piper65
За 17млн нужно точно брать! Даже выходя только на замену он отработает эти деньги за сезон, да и его «средняя планка» очень даже ничего. Конечно, потенциальная продажа МЮ может спутать все карты
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
isaac.
Звучит адекватно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий