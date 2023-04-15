«Бавария» довольна, как Марсель Сабитцер выступает на правах аренды в «Манчестер Юнайтед», сообщает главный инсайдер по мюнхенцам Кристиан Фальк.

В «Баварии» намерены выставить австрийского полузащитника на продажу в летнее трансферное окно.

Более того, они готовы принять предложения на сумму 17 миллионов фунтов стерлингов – хотя ранее сообщалось о желании клуба получить 30 млн за игрока.

Сумма не выглядит непотяжной, особенно для «МЮ». Вероятно, в «Манчестере» быстро найдут деньги за полузащитника. Вопрос лишь в том, не найдет ли тен Хаг варианта еще лучше.

После дубля «Севилье» Забитцер стал лучшим игроком недели Лиги Европы.