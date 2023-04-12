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Марсель Забитцер объяснил, почему за «МЮ» играть сложнее, чем за «Баварию». Дело в одном факторе

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Марсель Забитцер Марсель Забитцер
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Серьезное заявление.

Марсель Забитцер считает, что «Бавария» уступает «Манчестер Юнайтед» по одному показателю.

В январе полузащитник на правах аренды перешел из «Баварии» в команду тен Хага, чтобы заменить травмированного Кристиана Эриксена. Австриец хорошо вписался в коллектив, сыграв 12 матчей во всех соревнованиях, и, как сообщалось, он надеется остаться на «Олд Траффорд» и в следующем сезоне.

На днях Забитцер дал интервью изданию Sport Bild, где рассказал, чем отличается «МЮ» от «Баварии»:

«Конкуренция есть в каждом топ-клубе. В «Юнайтед» все еще более экстремально, чем в Мюнхене. Здесь Мактомини, Эриксен, Каземиро, Фред и я. Если бы я боялся конкуренции, я бы не присоединился ни к «Баварии», ни к «Юнайтед».

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