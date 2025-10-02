Мендьета о Хави в «МЮ»: «Он выигрывал трофеи с «Барсой» в специфический период для клуба. Если будет подходящий проект, уверен, он согласится»

Гаиска Мендьета считает, что Хави готов возглавить «МЮ».

«Думаю, если будет подходящий проект, он поддастся искушению. Кто не хочет тренировать в Премьер-лиге? Кто бы не захотел возглавить «Манчестер Юнайтед », даже если клуб переживает непростое время?

Он выигрывал трофеи с «Барсой» в очень специфический период истории клуба и изменил ситуацию. Конечно, он не знает «Манчестер Юнайтед» так, как знает «Барсу», но у него есть опыт, он понимает, что это, и способен на такие вещи.

Так что если проект покажется ему правильным, я уверен, что он согласится. Он уже готовил себя, ждал шанса. Я знаю, что у него были варианты с другими командами, но это были не те проекты.

Я думаю, что для такого тренера, как он, главным является сам проект, а не только история или имя клуба. Многие сомневались, когда он возглавил «Барсу», ведь до этого он работал только в Катаре. Люди считали, что он не готов, но он выиграл лигу и Суперкубок уже в своем первом [полном] сезоне.

Думаю, футбол сильно изменился. Тренеры и игроки стали быстрее адаптироваться. Сейчас уровень невероятно высок, все развивается быстрее, потому что люди лучше подготовлены. У тренеров есть больше инструментов, чтобы понимать, что происходит в других клубах и с другими игроками. У него есть свои инструменты для анализа ситуации. Так что куда бы он ни пошел – будь то «Манчестер Юнайтед» или другая команда, – он точно будет готов к этой работе», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» в интервью OLBG.