Великолепный сэйв после одиннадцатиметрового.

Бывший вратарь «Юнайтед» Бен Фостер в сентябре 2022 года объявил о том, что с него хватит и пора найти себя вне футбола. На момент решения англичанину уже исполнилось 39 лет − солидный возраст для футболиста, но не для голкипера.

Однако в конце марта 2023 года Фостеру позвонили из клуба пятого дивизиона «Рексхэма», которым с недавних пор владеют голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни. Руководство клуба уговорило экс-вратаря манкунианцев и сборной Англии подписать контракт до конца сезона.

Сегодня «Рексхэм» играл, пожалуй, главный матч сезона против основного конкурента за прямое повышение в четвертый дивизион − клуба «Ноттс Каунти». У обоих претендентов на первую строку было по 100 очков, но «Каунти» был выше за счет лучших показателей. Команда Рейнольдса уже который год пытается попасть в дивизион повыше, но каждый раз попадала только плей-офф, не доходя до конца.

На табло был счет 3:2 в пользу хозяев и 90+5 минута, когда после навеса в штрафную один из игроков «Рексхэма» откровенно сыграл рукой. Судья без колебаний указал на точку. Вряд ли бы кто-то сказал что-то плохое в адрес Фостера, если бы он не отбил пенальти, но англичанин стал героем матча, парировав удар в угол.

Вот как это было:

Внимательный болельщик заметит, что Бен Фостер при исполнении пенальти не касался одной из ног линии, что считается нарушением правил. Одиннадцатиметровый должны были перебить. Также игроки обеих команд вбежали в штрафную раньше времени, но в пятом английском дивизионе нет VAR, а значит некому было исправить эту ошибку судьи.

Теперь «Рексхэм» опережает ближайшего преследователя на три очка с матчем в запасе. Всего команде предстоит сыграть еще четыре матча.

Кстати, матч пятого английского дивизиона посетило 9924 зрителя. Впечатляет?

Оба владельца команды наблюдали за матчем с трибуны.