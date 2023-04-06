Донни ван де Бек продолжает работать над восстановлением после травмы и пытается успеть на поле до окончания сезона.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» не играл с января, у него так и не получилось найти себе место в составе команды Эрика тен Хага.

В социальных сетях Донни поделился кадрами с мячом, подписав: «Прошло много времени».

Ван де Беку придется многое доказывать, когда он вернется на поле, поскольку ходят слухи о том, что клуб продаст его в летнее трансферное окно.