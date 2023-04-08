Очередной инсайдерский слив.

Известный ресурс Footy Headlines, который знает все про формы всех клубов мира, поделился информацией о том, как будет выглядеть третья форма «Юнайтед» на сезон-2023/2024. К сожалению, они не подготовили саму модель, но рассказали, какие цвета использует клуб и что за шаблон будет.

И так, форма будет белой с красными вставками. Похожий комплект уже использовался клубом в сезоне-2015/2016. Только на этот раз в форме будет V-образный воротник.

Также по данным Footy Headlines болельщики «Юнайтед» смогут увидеть на джерси шаблон, который использовался сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре, а именно в выездной форме.

Еще в конце декабря 2022 года стало известно, что выездной комплект формы «МЮ» получил очень необычный дизайн − темно-зеленые широкие полосы в комбинации с белым.

Как вам такие варианты форм «Юнайтед»? Пишите в комментариях.