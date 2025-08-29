😮 Вы даже не представляете, насколько «Фенербахче» вовремя уволил Моуринью

Жозе Моуринью помните? Кто бы сомневался.

Сегодня португалец покинул пост наставника «Фенербахче», вновь не сумев вывести команду в основной этап Лиги чемпионов.

А еще, очевидно, не так уж уверенно стоит кресло под Рубеном Аморим. Особенно после откровенно позорного вылета из Кубка Англии.

Понимаете, к чему клоним? Тогда ключевая подсказка – даст ее именитый португальский наставник.

«Если какому-либо клубу из нижней части таблицы АПЛ понадобится тренер через два года, то я готов», – сказал португалец прошлой осенью.

Пора?