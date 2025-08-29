😮 Вы даже не представляете, насколько «Фенербахче» вовремя уволил Моуринью
Жозе Моуринью помните? Кто бы сомневался.
Сегодня португалец покинул пост наставника «Фенербахче», вновь не сумев вывести команду в основной этап Лиги чемпионов.
А еще, очевидно, не так уж уверенно стоит кресло под Рубеном Аморим. Особенно после откровенно позорного вылета из Кубка Англии.
Понимаете, к чему клоним? Тогда ключевая подсказка – даст ее именитый португальский наставник.
«Если какому-либо клубу из нижней части таблицы АПЛ понадобится тренер через два года, то я готов», – сказал португалец прошлой осенью.
Пора?
Ну не знаю как вы, ребят, а я б на это может быть и посмотрел. Хуже точно не будет