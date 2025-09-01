Радимов про РПЛ: «Все начинают больше говорить не о футболе, а о судействе. Кому это надо? Неужели нельзя это исправить?»

Владислав Радимов поделился мыслями о судействе в РПЛ.

Нападающий «Краснодара » Джон Кордоба был удален во втором тайме матча Мир РПЛ против ЦСКА (1:1).

«Для меня вывод из матча такой. Команды показывают классный футбол – эти две точно. «Балтика», «Зенит» набирает, «Спартак» набирает, «Локомотив» – есть яркие команды. Стадионы хорошие, газон классный.

Но этот пазл не складывается из‑за судейства, которое мы обсуждаем в каждом эфире. Мы не первый год об этом говорим. Все начинают больше говорить не о футболе, а о судействе. Кому это надо? Зачем? Неужели нельзя как‑то это исправить? Возможно же.

В наше время, если рука нашла мяч – пенальти. Если мяч руку – не пенальти. Если бы наш канал не показывал другие матчи, то можно было бы сказать, что мы не понимаем, что происходит в Европе. Но в Италии и Испании подходят к этому иначе. Вот, например, удаление Кордобы.

Почему нельзя показать переговоры ВАР и главного судьи? Если ВАР не позвал судью – к ним вопросы, если позвали, а главный не пошел – к нему», – сказал бывший полузащитник «Зенита » Владислав Радимов.