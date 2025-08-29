🚨 У Майну появился шикарный вариант за пределами АПЛ. Аморим отпускает?
У Кобби Майну остается двое суток, чтобы сделать, возможно, ключевой выбор в футбольной карьере – уйти из «Манчестер Юнайтед» или остаться.
Рубен Аморим публично заявил, что хочет видеть юного англичанина в команде, а тот должен биться за попадание в состав.
Одна из причин желания 20-летнего игрока сменить команду – необходимость игровой практики. Майну хочет попасть на чемпионат мира, а конкуренция за место в составе с Бруну Фернандешем – задача весьма непростая.
Кроме того, на горизонте появился удачный вариант.
The Mirror утверждает, что Майну интересен «Наполи». Неаполитанцы заинтересованы в подписании очередного игрока «МЮ», а сам футболист видит перспективы в работе с Антонио Конте.
Команда была в середине 90-х-2000-х. До середины прошлого сезона это было сборище индивидуалистов. Хорошо хоть Аморим начал зачистку. Даже если у него в итоге не получится, здоровый
фундамент будет заложен.
В 90-00е костяк МЮ состоял из ведущих британских игроков. Как и в 60-е. И это самые успешные периоды в истории клуба.
А теперь ни одного игрока в сборной Англии. Позорище. И кто-то потом удивляется, что это сборище разношёрстных наёмников (с такими же тренерами) болтается на 15-х местах.
Стоит дважды на одни и те же ?
Мое мнение,с таким составом,что-то может соорудить..ну и кипер нужен нормальный..