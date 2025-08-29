🚨 У Майну появился шикарный вариант за пределами АПЛ. Аморим отпускает?

У Кобби Майну остается двое суток, чтобы сделать, возможно, ключевой выбор в футбольной карьере – уйти из «Манчестер Юнайтед» или остаться.

Рубен Аморим публично заявил, что хочет видеть юного англичанина в команде, а тот должен биться за попадание в состав.

Одна из причин желания 20-летнего игрока сменить команду – необходимость игровой практики. Майну хочет попасть на чемпионат мира, а конкуренция за место в составе с Бруну Фернандешем – задача весьма непростая.

Кроме того, на горизонте появился удачный вариант.

The Mirror утверждает, что Майну интересен «Наполи». Неаполитанцы заинтересованы в подписании очередного игрока «МЮ», а сам футболист видит перспективы в работе с Антонио Конте.