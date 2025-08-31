😲 Долгожданный инсайд от Романо! Прощаемся с Онана?
Остались считанные часы до закрытия трансферного окна в АПЛ. А еще остались вопросы у фанатов многих клубов.
Один из главных – «МЮ» не планирует обновление на вратарской позиции? В отрицательный ответ поверить сложно, но… уже 31 августа.
И вот, свершилось!
Фабрицио Романо пишет, что «Манчестер Юнайтед» договорился о личном контракте с Эмилиано Мартинесом. Аргентинец хочет уйти из «Астон Виллы» – переговоры между клубами в активной стадии.
Успеют? Осталось меньше суток.
Может хотя бы в серии пенальти от клуба десятой лиги возьмет пару ударов и МЮ пройдет дальше в кубке Англии