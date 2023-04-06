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Лучший − Бруну, худший − Мактомини. Оценки игроков «Юнайтед» за матч против «Брентфорда»

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Футбол Футбол

Итальянская победа «красных дьяволов».

«Юнайтед» весь матч доминировал над «Брентфордом», но победил с минимальным счетом − 1:0. Единственный мяч на счету Маркуса Рэшфорда, который забил свой 11 мяч после чемпионата мира. Только у Виктора Осимхена из «Наполи» больше − 12.

Худший игрок матча − Скотт Мактомини. Шотландец провел отличные матчи за родную сборную, однако вернувшись в клуб, как будто растерял весь свой запал.

Лучший игрок матча − Бруну Фернандеш. Работал по всему полю, раздавал передачи налево и направо, вел всю игру команды. Отдал целых три ключевых паса, но сам опасных моментов не имел, так как выполнял дирижерскую роль.

Оценки от SofaScore

Кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча против «Брентфорда»? Пишите в комментариях.

6 комментариев

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Дмитрий Илющенко
Ну не знаю, как по мне Скотт был хорош. От балды оценки ставят. В списке худших сегодня, увы, ДДХ - слишком много потерь от выносов не глядя
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Ksandvankneshas
Ответ aliev.islam.1976@icloud.com
Последний матч мактоминей в старте(спойлер)
Предпоследний
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Вовито Бомбито
Игроки устали, это видно по их глазам. Надеюсь в следующем сезоне ЭТХ сразу сольет этот Кубок Английской Лиги. И если в этом году выиграем в кубке Англии, то и этот кубок можно слит в следующем году.
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рашпиль
Почему многие начали коверкать фамилии? Мактоминей. Откуда взялась эта "и" на конце?
А если говорить об игре, то это просто ужас. Не покидает ощущение, что вернулся Сульшер. Оценки смешные, если смотреть игру.
+2
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+2
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Слава Мельников
Забитцер был не хуже. Отлично смотрелся с Рэшфордом в одной линии и при этом успевал на своей позиции отрабатывать.
+1
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+1
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aliev.islam.1976@icloud.com
Последний матч мактоминей в старте(спойлер)
+1
-1
0
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