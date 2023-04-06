Итальянская победа «красных дьяволов».

«Юнайтед» весь матч доминировал над «Брентфордом», но победил с минимальным счетом − 1:0. Единственный мяч на счету Маркуса Рэшфорда, который забил свой 11 мяч после чемпионата мира. Только у Виктора Осимхена из «Наполи» больше − 12.

Худший игрок матча − Скотт Мактомини. Шотландец провел отличные матчи за родную сборную, однако вернувшись в клуб, как будто растерял весь свой запал.

Лучший игрок матча − Бруну Фернандеш. Работал по всему полю, раздавал передачи налево и направо, вел всю игру команды. Отдал целых три ключевых паса, но сам опасных моментов не имел, так как выполнял дирижерскую роль.

Оценки от SofaScore

Кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча против «Брентфорда»? Пишите в комментариях.