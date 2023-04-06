Лучший − Бруну, худший − Мактомини. Оценки игроков «Юнайтед» за матч против «Брентфорда»
Итальянская победа «красных дьяволов».
«Юнайтед» весь матч доминировал над «Брентфордом», но победил с минимальным счетом − 1:0. Единственный мяч на счету Маркуса Рэшфорда, который забил свой 11 мяч после чемпионата мира. Только у Виктора Осимхена из «Наполи» больше − 12.
Худший игрок матча − Скотт Мактомини. Шотландец провел отличные матчи за родную сборную, однако вернувшись в клуб, как будто растерял весь свой запал.
Лучший игрок матча − Бруну Фернандеш. Работал по всему полю, раздавал передачи налево и направо, вел всю игру команды. Отдал целых три ключевых паса, но сам опасных моментов не имел, так как выполнял дирижерскую роль.
Оценки от SofaScore
Кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча против «Брентфорда»? Пишите в комментариях.
А если говорить об игре, то это просто ужас. Не покидает ощущение, что вернулся Сульшер. Оценки смешные, если смотреть игру.