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«Аарон больше защищает, Диого больше атакует»: Тен Хаг о выборе правого защитника

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Аарон Уан-Биссака Аарон Уан-Биссака
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

На своей недавней пресс-конференции Эрик тен Хаг подтвердил, что Аарон Уан-Биссака вернулся к тренировкам.

Босс «Манчестер Юнайтед» сказал: «Сегодня он возвращается на тренировку.

«Я думаю, что между ними [Уан-Биссакой и Диого Далотом] действительно близкое соперничество.

Может быть, Аарон дает вам немного больше защиты, Диого дает вам немного больше нападения.

Я должен сказать, что они оба добились прогресса в обеих областях. Это действительно близко. Вы смотрите на нагрузку, соперника, чтобы выбрать».

2 комментария

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Nick Powell
Смотрю почти все матчи МЮ и просто не вижу ничего в атаке от Далота, ну может быть 1 раз в 20 матчей, для меня вообще загадка как этот человек оказался в профессиональном футболе
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Это давно ясно, что Даллот лучше в атаке, чем Бисака и хуже в обороне. Даллота гораздо легче обыграть 1 в 1, чем Бисаку.
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