На своей недавней пресс-конференции Эрик тен Хаг подтвердил, что Аарон Уан-Биссака вернулся к тренировкам.

Босс «Манчестер Юнайтед» сказал: «Сегодня он возвращается на тренировку.

«Я думаю, что между ними [Уан-Биссакой и Диого Далотом] действительно близкое соперничество.

Может быть, Аарон дает вам немного больше защиты, Диого дает вам немного больше нападения.

Я должен сказать, что они оба добились прогресса в обеих областях. Это действительно близко. Вы смотрите на нагрузку, соперника, чтобы выбрать».