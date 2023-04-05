«Аарон больше защищает, Диого больше атакует»: Тен Хаг о выборе правого защитника
На своей недавней пресс-конференции Эрик тен Хаг подтвердил, что Аарон Уан-Биссака вернулся к тренировкам.
Босс «Манчестер Юнайтед» сказал: «Сегодня он возвращается на тренировку.
«Я думаю, что между ними [Уан-Биссакой и Диого Далотом] действительно близкое соперничество.
Может быть, Аарон дает вам немного больше защиты, Диого дает вам немного больше нападения.
Я должен сказать, что они оба добились прогресса в обеих областях. Это действительно близко. Вы смотрите на нагрузку, соперника, чтобы выбрать».
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