Великий и ужасный сэр Алекс Фергюсон славится своим суровым отношением к игрокам.

Тренер кричал на футболистов за то, что они отказывались раздавать фанатам автографы, кому-то доставалось от сэра Алекса за слезы на «Энфилде».

Фердинанд рассказал, что Фергюсон звал игроков в свой кабинет лишь по двум причинам – обсудить какой-то вопрос или отругать.

Рио вспомнил свой опыт личных бесед с тренером:

«Было только две причины, по которым он вызывал нас к себе в кабинет. Он делал это, если хотел что-то с нами обсудить: «Что ты думаешь об этом? А я думаю вот так». Если Фергюсон зовет тебя к себе в кабинет не для обсуждения какого-то вопроса, значит, у тебя куча неприятностей! Меня несколько раз вызывали к нему в офис. Скажу вам честно, это были не самые приятные прогулки. Знаете, это похоже на то детское ощущение, когда тебе звонит отец, и ты осознаешь, что у тебя большие неприятности. Когда ты, маленький, где-то накосячил и об этом узнали родители. Раньше я думал: «О боже, мой папа меня убьет». Именно такое чувство я испытывал, когда поднимался в офис к Фергюсону. Я был на взводе, потому что понимал: меня либо отчихвостят, либо со мной тепло побеседуют».

Суровыми методами сэр Алекс вырастил величайших футболистов поколения. А его «Юнайтед» мы вряд ли когда-нибудь забудем.