Грабители вынесли из дома Роберто Мартинеса ювелирные изделия и часы на 1+ млн евро

В доме Роберто Мартинеса в субботу произошло ограбление.

A Bola, подтверждая информацию TVI, сообщает, что в резиденцию главного тренера сборной Португалии в Кашкайше проникли преступники. Они вынесли ювелирные изделия и часы общей стоимостью более миллиона евро.

Вероятно, воры проникли в помещение через кухню. Присматривающий за домом человек в это время находился в подвале. Он же потом и обнаружил беспорядок и пропажу вещей. Отмечается, что Мартинес в это время был в отъезде.