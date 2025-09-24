Грабители вынесли из дома Роберто Мартинеса ювелирные изделия и часы на 1+ млн евро
В доме Роберто Мартинеса в субботу произошло ограбление.
A Bola, подтверждая информацию TVI, сообщает, что в резиденцию главного тренера сборной Португалии в Кашкайше проникли преступники. Они вынесли ювелирные изделия и часы общей стоимостью более миллиона евро.
Вероятно, воры проникли в помещение через кухню. Присматривающий за домом человек в это время находился в подвале. Он же потом и обнаружил беспорядок и пропажу вещей. Отмечается, что Мартинес в это время был в отъезде.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: A Bola
