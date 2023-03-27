Капитан «МЮ» Бруно Фернандеш дал своему товарищу по команде Скотту Мактомини прозвище, вдохновленное Голливудом, после того, как Скотт оформил дубль в матче между Шотландией и Испанией во вторник вечером, до этого он тоже забил два мяча в ворота Кипра.

«Что за игрок, МакТерминатор», — написал Бруну Фернандеш в социальных сетях, опубликовав фотографию, на которой Мактомини и капитан «Астон Виллы» Скотт Макгинн аплодируют шотландским болельщикам после завершения матча.

Выступления Скотта Мактомини во время международного перерыва вызвали аплодисменты как болельщиков, так и СМИ, теперь 26-летний футболист надеется сыграть важную роль в планах Эрика тен Хага после возобновления клубного чемпионата.