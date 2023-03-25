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⚽️Мактомини сделал дубль за сборную Шотландии. В АПЛ этого сезона он еще не забивал

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Но есть голы в Кубке Лиги и Лиге Европы.

Хавбек «Юнайтед» и сборной Шотландии Скотт Мактомини сделал дубль в ворота сборной Кипра (3:0). Игрок вышел на поле на 67-й минуте, первый гол забил на 87-й, а окончательный счет установил на 90+3.

При первом голе Мактомини отлично принял передачу Линдона Дайкса и пропихнул мяч мимо вратаря в падении.

Во втором случае хавбек воспользовался неразберихой в штрафной Кипра и после передачи Робертсона в касание переправил мяч в угол.

Последний раз думал на счету шотландца был 20 декабря 2020 года, когда после его ударов пострадал «Лидс» (6:2). В этом сезоне на счету шотландца нет голов в АПЛ, но он забил в Кубке Лиги («Юнайтед» − «Астон Вилла», 4:2) и Лиге Европы («Юнайтед» − «Омония», 1:0).

2 комментария

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MU-SAF. Scorp.
Сейчас вместо Казимиро будет играть, а так на позиции Вегорста вполне может играть, и забил бы наверное по более !
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ddcoempty
Браво, Скотт. Ещё б за МЮ так забивал.
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