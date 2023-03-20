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«Отличная игра». Эрик тен Хаг отметил Забитцера после матча с «Фулхэмом»

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Марсель Забитцер Марсель Забитцер
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«Забитцер продемонстрировал отличную игру. Мы рады, что он вернулся после травмы», — сказал Эрик тен Хаг ITV после победы над «Фулхэмом».

«Мы будем играть каждые три дня до конца сезона, поэтому нам нужно как можно больше игроков в хорошей форме».

Забитцер провел девять матчей за «Манчестер Юнайтед» с тех пор, как в январе перешел в аренду из «Баварии». Победный гол в ворота «Фулхэма» стал первым голом 29-летнего футболиста за новый клуб.

Пока неясно, планирует ли «Юнайтед» сделать Забитцера постоянным игроком команды. Однако, судя по словам Тен Хага, у него появится шанс проявить себя в ближайшее время.

1 комментарий

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Шанс то конечно будет, раз Каземиро дисквалификацию будет отбывать ещё 3 матча. Эриксэн ещё не скоро будет (в мае насколько помню изначально предполагалось его возвращение) и Дони Ван Дер Бэк травмирован до конца сезона.
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