А ведь легенда предупреждал!

Хавбек «Юнайтед» Каземиро получил вторую красную карточку за сезон, что значит, что Эрик тен Хаг не сможет рассчитывать на него в ближайших четырех матчах. Столько же красных карточек у бразильца было за 9 лет в «Мадриде».

Интересно, что перед матчем против «Саутгемптона» легенда «красных дьяволов» Пол Скоулз предупреждал голландца, что Каземиро было бы неплохо в этот уикенд отдохнуть.

«Он [Тен Хаг] любит, когда игроки в ритме, но с учетом графика и количества игр, которые сыграны, некоторым игрокам нужен отдых. Думаю, что Шоу сегодня (разговор был после матча с «Бетисом») выглядел так, будто ему нужно отдохнуть. Каземиро выглядел так, будто ему нужно отдохнуть. Он может дать нескольким молодым игрокам почувствовать вкус европейского футбола, и, надеюсь, в будущем это сослужит им хорошую службу».

К счастью, дисквалификация Каземиро не будет распространяться на турниры под эгидой УЕФА, потому бразилец сыграет с «Бетисом».