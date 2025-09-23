Хабиб поздравил Дембеле с завоеванием «Золотого мяча»: «Лучший!»
Хабиб Нурмагомедов поздравил Усмана Дембеле с завоеванием «Золотого мяча».
Вингер «ПСЖ» был признан лучшим футболистом сезона по версии France Football.
Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе выложил совместную фотографию с французским футболистом и бойцом Исламом Махачевым, сделанную после победы парижского клуба в финале Лиги чемпионов.
«Лучший ☝! Поздравляю», – написал Нурмагомедов.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?37935 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
