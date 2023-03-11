В 27-м туре АПЛ на «Олд Траффорд» приедет «Саутгемптон».

Последний матч Премьер-лиги закончился для «дьяволов» болезненным поражением на «Энфилде». На игру с «Саутгемптоном» подопечные Тен Хага выйдут с желанием доказать свой уровень.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы соперников.

Новости команд

«Манчестер Юнайтед»

Ван де Бек и Эриксен продолжают восстанавливаться. Участие в матче Забитцера и Марсьяля пока находится под вопросом.

«Саутгемптон»

Ливраменто и Лариос на «Олд Траффорд» не выйдут. А вот у Алькараса есть шансы сыграть против команды Тен Хага.

Возможные составы

С каким счетом закончится матч? Делитесь предположениями в комментариях!