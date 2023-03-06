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Английские СМИ рассказали, как Тен Хаг вел себя в раздевалке «МЮ» после разгрома от «Ливерпуля». Тренер придумал жестокое наказание для игроков

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Футбол Футбол

В 26-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Ливерпулю» со счетом 0:7. Во втором тайме «красные дьяволы» пропустили сразу шесть мячей.

После игры Тен Хаг в своей привычной манере прокомментировал поражение. С представителями прессы голландец общался холодно и сдержанно. А в разговоре с игроками тренер дал волю эмоциям.

По информации издания Sky Sports, в раздевалке Тен Хаг кричал на своих подопечных и не хотел слышать от них «даже писка». Журналисты добавили, что тренер не стеснялся в выражениях, он назвал игру «Юнайтед» «позором», использовав при этом обсценную лексику.

Эрик был особенно зол на ветеранов клуба. Тренер посчитал, что они показали ту же игру, что и в прошлогодней встрече команд, в которой «красные» победили со счетом 4:0. А Бруну Фернандешу досталось за то, что он требовал замену после шестого пропущенного мяча.

Журналисты предположили, что в перерыве Тен Хаг пытался настроить игроков на победу. Уже после матча голландец упрекнул футболистов в том, что они пренебрегли тренерскими установками и своими обязанностями.

По информации Daily Mirror, голландец придумал для своих подопечных простое, но весьма жестокое наказание. Тренер заставил игроков «Юнайтед» молча сидеть в раздевалке «Энфилда» и слушать то, как «красные» отмечают победу.

Sky Sports добавляет, что на следующий день после разгрома игроки «МЮ» прибыли на тренировочную базу клуба в 9 утра, где выслушали еще одну гневную тираду он тренера.

Как считаете, злость Тен Хага на игроков оправдана?

12 комментариев

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Илнур Кара
Ответ Макс Осипов
Вот это дааа, вот это жеееесть наказание Лобановский бы от смеха лопнул
А ты откуда знаешь какие методы применял Лобановский
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Dm Kznts
Ответ Direct free kick
7хаг бегал и кричал "Где моя неустойка? Хочу на улицу красных фонарей в Роттердам"
не
он бегал и кричал только не в шпартаг 🤣
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Tayriz
МЮ шикарен, Тен Хаг отлично работает....пропускают 6 от МС...МЮ шикарен, Тен Хаг лучший тренер.... пропускают 7 от Ливерпуля....
0
-2
-2
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uvfacom
Помнится на этом сайте взахлёб хвалили Тен Хага все "суперзвезды" и какие только заголовки и эпитеты не придумывали ...
Играл Ливерпуль по началу плохо привозил такое, что не забить было сложней чем забить. Но и МЮ с "гением" Тен Хагом тоже играл не по науке, а как получится.
Но никто даже и предположить не мог что во втором тайме Мю будет играть с двумя(!) защитниками. Вся команда шла вперёд ошибалась и получала гол и так 5 раз(!).
Вопрос, почему ваш хвалёный Тен Хаг ничего не смог поменять в игре?
Ответа два, или он плохой тренер, или команде на...ать на его ценные указания.
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-3
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А.В. Бубнов
Ответ Pushkin_CR7
Их надо было на базе оставить переночевать, и ночью устроить кросс на 7 км.
7, это так символично...
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-1
-1
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А.В. Бубнов
Я думал, что больше не будет ни с кем делиться special herbs
0
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Макс Осипов
Вот это дааа, вот это жеееесть наказание
Лобановский бы от смеха лопнул
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Леонид Ботвинник
Ответ Direct free kick
7хаг бегал и кричал "Где моя неустойка? Хочу на улицу красных фонарей в Роттердам"
Это ты о наболевшем ? Хочешь туда ?
+4
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+4
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Direct free kick
7хаг бегал и кричал "Где моя неустойка? Хочу на улицу красных фонарей в Роттердам"
0
-4
-4
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MARELLE CLOTHES
Извините конечно,но ливерпуль и мю вместе употреблять как "красные"...
+1
-1
0
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Александр Янтранов
Ответ Pushkin_CR7
Их надо было на базе оставить переночевать, и ночью устроить кросс на 7 км.
Спинами вперед.
0
0
0
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Pushkin_CR7
Их надо было на базе оставить переночевать, и ночью устроить кросс на 7 км.
+5
0
+5
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