12 комментариев

Английские СМИ рассказали, как Тен Хаг вел себя в раздевалке «МЮ» после разгрома от «Ливерпуля». Тренер придумал жестокое наказание для игроков
В 26-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Ливерпулю» со счетом 0:7. Во втором тайме «красные дьяволы» пропустили сразу шесть мячей.
После игры Тен Хаг в своей привычной манере прокомментировал поражение. С представителями прессы голландец общался холодно и сдержанно. А в разговоре с игроками тренер дал волю эмоциям.
По информации издания Sky Sports, в раздевалке Тен Хаг кричал на своих подопечных и не хотел слышать от них «даже писка». Журналисты добавили, что тренер не стеснялся в выражениях, он назвал игру «Юнайтед» «позором», использовав при этом обсценную лексику.
Эрик был особенно зол на ветеранов клуба. Тренер посчитал, что они показали ту же игру, что и в прошлогодней встрече команд, в которой «красные» победили со счетом 4:0. А Бруну Фернандешу досталось за то, что он требовал замену после шестого пропущенного мяча.
Журналисты предположили, что в перерыве Тен Хаг пытался настроить игроков на победу. Уже после матча голландец упрекнул футболистов в том, что они пренебрегли тренерскими установками и своими обязанностями.
По информации Daily Mirror, голландец придумал для своих подопечных простое, но весьма жестокое наказание. Тренер заставил игроков «Юнайтед» молча сидеть в раздевалке «Энфилда» и слушать то, как «красные» отмечают победу.
Sky Sports добавляет, что на следующий день после разгрома игроки «МЮ» прибыли на тренировочную базу клуба в 9 утра, где выслушали еще одну гневную тираду он тренера.
Как считаете, злость Тен Хага на игроков оправдана?
он бегал и кричал только не в шпартаг 🤣
Играл Ливерпуль по началу плохо привозил такое, что не забить было сложней чем забить. Но и МЮ с "гением" Тен Хагом тоже играл не по науке, а как получится.
Но никто даже и предположить не мог что во втором тайме Мю будет играть с двумя(!) защитниками. Вся команда шла вперёд ошибалась и получала гол и так 5 раз(!).
Вопрос, почему ваш хвалёный Тен Хаг ничего не смог поменять в игре?
Ответа два, или он плохой тренер, или команде на...ать на его ценные указания.
Лобановский бы от смеха лопнул