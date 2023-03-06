12 комментариев

В 26-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Ливерпулю» со счетом 0:7. Во втором тайме «красные дьяволы» пропустили сразу шесть мячей.

После игры Тен Хаг в своей привычной манере прокомментировал поражение. С представителями прессы голландец общался холодно и сдержанно. А в разговоре с игроками тренер дал волю эмоциям.

По информации издания Sky Sports, в раздевалке Тен Хаг кричал на своих подопечных и не хотел слышать от них «даже писка». Журналисты добавили, что тренер не стеснялся в выражениях, он назвал игру «Юнайтед» «позором», использовав при этом обсценную лексику.

Эрик был особенно зол на ветеранов клуба. Тренер посчитал, что они показали ту же игру, что и в прошлогодней встрече команд, в которой «красные» победили со счетом 4:0. А Бруну Фернандешу досталось за то, что он требовал замену после шестого пропущенного мяча.

Журналисты предположили, что в перерыве Тен Хаг пытался настроить игроков на победу. Уже после матча голландец упрекнул футболистов в том, что они пренебрегли тренерскими установками и своими обязанностями.

По информации Daily Mirror, голландец придумал для своих подопечных простое, но весьма жестокое наказание. Тренер заставил игроков «Юнайтед» молча сидеть в раздевалке «Энфилда» и слушать то, как «красные» отмечают победу.

Sky Sports добавляет, что на следующий день после разгрома игроки «МЮ» прибыли на тренировочную базу клуба в 9 утра, где выслушали еще одну гневную тираду он тренера.

Как считаете, злость Тен Хага на игроков оправдана?