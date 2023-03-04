🫡 «Каземиро - капитан. Бруну носит повязку для протокола». Забитцер предложил Каземиро помощь в обороне. Реакция бразильца 🤨🤨🤨
Без тебя справлюсь.
В Твиттере активно обсуждается забавный эпизод, произошедший в одном из последних матчей «МЮ».
Вышедший на замену Марсель Забитцер, предложил помощь Каземиро в опорной зоне, но бразилец уверенно отказался.
Фанаты «МЮ» не оставили этот момент без внимания.
💭 «Многие говорят, что мы не должны удерживать его. Но очень важно, чтобы мы это сделали. Он может играть на любой позиции в полузащите, а его работоспособность, качества, лидерство, а также тот факт, что он обошелся нам так дешево, делают его идеальным».
💭 «В прошлом сезоне ничего подобного никогда не случалось из-за какого-то парня из Португалии, который всегда бесился, если ему не отдавали мяч».
💭 «Он такой: «Ничего страшного, я защищу Магуайра, я же не Мактомини».
💭 «Забитцер даже подошел и показал готовность помочь в обороне - потрясающе».
💭 «Он придает всем уверенности. Нам так повезло, что он у нас есть».
💭 «Я думаю, что Каземиро - капитан, он просто позволяет Бруну носить повязку для протокола».
💭 «Каземиро всякий раз, когда его спрашивают, нужна ли ему дополнительная помощь:
2 комментария