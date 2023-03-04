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🫡 «Каземиро - капитан. Бруну носит повязку для протокола». Забитцер предложил Каземиро помощь в обороне. Реакция бразильца 🤨🤨🤨

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Марсель Забитцер Марсель Забитцер
Каземиро Каземиро
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Без тебя справлюсь.

В Твиттере активно обсуждается забавный эпизод, произошедший в одном из последних матчей «МЮ».

Вышедший на замену Марсель Забитцер, предложил помощь Каземиро в опорной зоне, но бразилец уверенно отказался.

Фанаты «МЮ» не оставили этот момент без внимания.

💭 «Многие говорят, что мы не должны удерживать его. Но очень важно, чтобы мы это сделали. Он может играть на любой позиции в полузащите, а его работоспособность, качества, лидерство, а также тот факт, что он обошелся нам так дешево, делают его идеальным».

💭 «В прошлом сезоне ничего подобного никогда не случалось из-за какого-то парня из Португалии, который всегда бесился, если ему не отдавали мяч».

💭 «Он такой: «Ничего страшного, я защищу Магуайра, я же не Мактомини».

💭 «Забитцер даже подошел и показал готовность помочь в обороне - потрясающе».

💭 «Он придает всем уверенности. Нам так повезло, что он у нас есть».

💭 «Я думаю, что Каземиро - капитан, он просто позволяет Бруну носить повязку для протокола».

💭 «Каземиро всякий раз, когда его спрашивают, нужна ли ему дополнительная помощь:

2 комментария

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fellx
Ну конечно, величие Каземиро и пиковая форма Решфорда тащат кризисный МЮ вверх.
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Ashan Sorokin
Каземиро походу тренер главный там ,раз игрок который выходит на замену не знает свою функцию и спрашивает у Каземиро
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