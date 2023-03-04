Без тебя справлюсь.

В Твиттере активно обсуждается забавный эпизод, произошедший в одном из последних матчей «МЮ».

Вышедший на замену Марсель Забитцер, предложил помощь Каземиро в опорной зоне, но бразилец уверенно отказался.

Фанаты «МЮ» не оставили этот момент без внимания.

💭 «Многие говорят, что мы не должны удерживать его. Но очень важно, чтобы мы это сделали. Он может играть на любой позиции в полузащите, а его работоспособность, качества, лидерство, а также тот факт, что он обошелся нам так дешево, делают его идеальным».

💭 «В прошлом сезоне ничего подобного никогда не случалось из-за какого-то парня из Португалии, который всегда бесился, если ему не отдавали мяч».

💭 «Он такой: «Ничего страшного, я защищу Магуайра, я же не Мактомини».

💭 «Забитцер даже подошел и показал готовность помочь в обороне - потрясающе».

💭 «Он придает всем уверенности. Нам так повезло, что он у нас есть».

💭 «Я думаю, что Каземиро - капитан, он просто позволяет Бруну носить повязку для протокола».

💭 «Каземиро всякий раз, когда его спрашивают, нужна ли ему дополнительная помощь: