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«Вест Хэм» хочет подписать аж ТРЕХ игроков «Манчестер Юнайтед». Ни за что не угадаете, кого именно

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Впечатлили соперников в недавнем матче Кубка?

Football Insider сообщает, что «Вест Хэм» «заинтересован» в трио игроков «Манчестер Юнайтед» и хочет подписать их всех в летнее трансферное окно. Ни один из них не является железным игроком стартового состава после назначения Эрика тен Хага.

Речь идет о Харри Магуайре, Скотте Мактомини и Антони Марсьяле.

Manchester Evening News в конце января сообщал, что «красные дьяволы» уже вносят последние штрихи в список игроков, которых они готовы продать летом.

Будущее Магуайра на «Олд Траффорд» находится под вопросом, большую часть этого сезона он проводит на скамейке. Вполне вероятно, что он сам захочет уйти, чтобы получать больше игрового времени.

То же авторитетное британское издание заявляло, что Марсьяля клуб готов продать, учитывая его частые травмы.

5 комментариев

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Руслан Батыров
Мактоминею было бы хорошо научиться играть в защите , может ЭТХ попробует его в этой роли
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stanvixx
Марса сложно вообще куда бы то ни было будет пристроить. Во-первых, он слишком травматичен стал, кто захочет брать на лавку очень дорогое стекло (по зарплате, как минимум, сбавлять не сильно захочет). Это при том, что, во-вторых, он сам может упереться при всех своих минусах и отказаться идти на понижение.
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Чёрный тюльпан
Холодильника и Макбруска довольно очевидно было (на них и другие середняки/аутсайдеры АПЛ будут засматриваться), а вот с Марсьялем скорее нет, потому что вряд ли вообще кому-то сейчас нужно это стекло, по крайней мере при его-то запросах.
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Answer1
Мактома для обоймы вполне можно и оставить, но тут вопрос ценника конечно же. Марс слишком хрупкий, на него нельзя положится при этом личка на уровне лучших игроков АПЛ, соотвественно да, лучше отпустить при условии покупки нового форварда. С Магой все очевидно, для футбола Тен Хага он просто не подходит.
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Мовлид Байсалуев
Мактомини 90% угадают
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