Впечатлили соперников в недавнем матче Кубка?

Football Insider сообщает, что «Вест Хэм» «заинтересован» в трио игроков «Манчестер Юнайтед» и хочет подписать их всех в летнее трансферное окно. Ни один из них не является железным игроком стартового состава после назначения Эрика тен Хага.

Речь идет о Харри Магуайре, Скотте Мактомини и Антони Марсьяле.

Manchester Evening News в конце января сообщал, что «красные дьяволы» уже вносят последние штрихи в список игроков, которых они готовы продать летом.

Будущее Магуайра на «Олд Траффорд» находится под вопросом, большую часть этого сезона он проводит на скамейке. Вполне вероятно, что он сам захочет уйти, чтобы получать больше игрового времени.

То же авторитетное британское издание заявляло, что Марсьяля клуб готов продать, учитывая его частые травмы.