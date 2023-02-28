United Tweets
Блог

Глейзеры разозлились на одного из потенциальных покупателей «МЮ»: стала известна причина

Глейзеры
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

По словам репортера CBS Sports Бена Джейкобса, появилась новая сторона, заинтересованная в покупке «Манчестер Юнайтед» у семьи Глейзеров, но они с самого начала не заискивали перед владельцами клуба.

Люксембургский хедж-фонд Genevra Capital заявил о своем намерении работать с Глейзерами и, как сообщается, сделал предложение о покупке миноритарного пакета акций "МЮ".

Однако в заявлении, подтверждающем их планы, партнер-основатель Genevra Шах Фарси сказал, что им известно, что «болельщики «Манчестер Юнайтед» были справедливо разочарованы за последние несколько лет». Естественно, Глейзеры восприняли это как прямое оскорбление своей собственности.

«Это им не понравилось», — дипломатично пишет Джейкобс в своем твите, написав, что эта формулировка «разозлила» Глейзеров.

До сих пор владельцы «Манчестер Юнайтед» не были довольны предложениями, которые они получили для клуба. Кроме того, в семье Глейзеров есть разногласия по поводу того, должна ли продажа вообще состояться.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
metallsnake
Ответ Иван Иванов
Илона Маск , почему бы тебе не купить Юнайтед?
потому что он все уже потратил на Твиттер)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Иванов
Илона Маск , почему бы тебе не купить Юнайтед?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Тишкович
Набивают ценник типа мы не очень хотим продовать так что заинтересуйте ка нас суммой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий