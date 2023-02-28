По словам репортера CBS Sports Бена Джейкобса, появилась новая сторона, заинтересованная в покупке «Манчестер Юнайтед» у семьи Глейзеров, но они с самого начала не заискивали перед владельцами клуба.

Люксембургский хедж-фонд Genevra Capital заявил о своем намерении работать с Глейзерами и, как сообщается, сделал предложение о покупке миноритарного пакета акций "МЮ".

Однако в заявлении, подтверждающем их планы, партнер-основатель Genevra Шах Фарси сказал, что им известно, что «болельщики «Манчестер Юнайтед» были справедливо разочарованы за последние несколько лет». Естественно, Глейзеры восприняли это как прямое оскорбление своей собственности.

«Это им не понравилось», — дипломатично пишет Джейкобс в своем твите, написав, что эта формулировка «разозлила» Глейзеров.