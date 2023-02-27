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«Это менталитет победителя». После финала Кубка лиги Тен Хаг одним поступком удивил фанатов

Кобби Майну
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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в финале Кубка английской лиги. Тен Хаг взял свой первый трофей с «красными дьяволами».

После победы голландец приятно удивил фанатов «МЮ». Тренер поговорил с 17-летним Кобби Майну, который тем вечером на поле не вышел. Тен Хаг что-то объяснял юноше, показывая на толпу болельщиков. Майну улыбался, слушая наставника.

Болельщикам понравилось, что после важной победы тренер уделил внимание юному таланту «МЮ». Фанаты хвалят Тен Хага в соцсетях:

💭 «Тен Хаг точно сказал ему что-то воодушевляющее. Тренер растит чемпиона».

💭 «Это очень показательный поступок. Тен Хаг думает о будущем. Представьте, как важно для молодого игрока, что тренер уделил ему внимание?»

💭 «Тен Хаг напомнил мне Гвардиолу. Помните, как Пеп разговаривал с Киммихом? Гвардиола буквально орал на него, что-то объясняя. Казалось, Пеп его отчитывает, хотя Йозуа провел отличный матч. И что мы видим сейчас? Киммих – один из лучших в мире на своей позиции».

💭 «Этот парень очень талантлив. Я безумно рад, что сейчас он находится под крылом у Тен Хага».

💭 «Не могу сказать наверняка, но их разговор выглядел так, будто Тен Хаг говорил Майну, что он будет частью этого успеха в будущем».

💭 «Тен Хаг продолжает тренировать своих игроков даже после победы и завоевания трофея. Это менталитет победителя».

💭 «Только тренер, думающей о своих игроках, стал бы общаться с молодым игроком вместо того, чтобы пойти и праздновать победу с футболистами основы. Тен Хаг думает о молодежи, думает о будущем команды. Он вновь сделает наш клуб великим, запомните».

Как оцениваете значимость поступка Тен Хага?

2 комментария

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MU RD2
Автор, соберите пожалуйста мои комменты и сделайте пост. Буду благодарен))))...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
muse muse
А какое Эрик написал письмо болельщикам, очень трогательное) с момента своего прихода в клуб этот человек удивляет своим подходом к делу и все ещё продолжает удивлять в хорошем смысле слова)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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