United Tweets
Блог

Лучший − Каземиро, худший − Далот. Оценки игроков «Юнайтед» за матч против «Ньюкасла»

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Диогу Далот Диогу Далот
Кубок английской лиги Кубок английской лиги
Каземиро Каземиро
Футбол Футбол

Первый трофей Тен Хага.

«Юнайтед» Эрика тен Хага завоевал свой первый трофей − Кубок Лиги. В финале манкунианцы со счетом 2:0 обыграли «Ньюкасл». Голы в матче забили Каземиро и Ботман (автогол).

Матч получился не слишком богатым на острые моменты и обе команды довольно сильно осторожничали. «Юнайтед» решил исход матча еще в первом тайме, забив два гола. Соперник больше владел мячом и имел несколько хороших моментов во второй половине игры, но больше ни одна из команд не забила.

Лучший игрок матча − Каземиро. Его гол придал команде уверенности и позволил меньше нервничать за результат. Бразилец совершил 7 отборов, выиграл 8 из 12 дуэлей, был не особо точен в передачах (58%), но при этом отрабатывал по всему полю.

Худший игрок матча − Диогу Далот. Получил быструю желтую карточку, действуя против взрывного Сен-Максимена. Выиграл у того несколько дуэлей, делал хороший прострел в штрафную, но по-видимому Тен Хаг посчитал, что с такой игрой «Юнайтед» может остаться в меньшинстве. Был заменен в перерыве.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Нельзя сбавлять обороты, нужно и дальше бороться в каждой игре.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мистер Робот
Парни молодцы! Смешанные чувства. Вроде выиграли, а понимание до сих пор никак не придёт, на столько привык на них ругаться, когда проигрывали.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий