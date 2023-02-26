Первый трофей Тен Хага.

«Юнайтед» Эрика тен Хага завоевал свой первый трофей − Кубок Лиги. В финале манкунианцы со счетом 2:0 обыграли «Ньюкасл». Голы в матче забили Каземиро и Ботман (автогол).

Матч получился не слишком богатым на острые моменты и обе команды довольно сильно осторожничали. «Юнайтед» решил исход матча еще в первом тайме, забив два гола. Соперник больше владел мячом и имел несколько хороших моментов во второй половине игры, но больше ни одна из команд не забила.

Лучший игрок матча − Каземиро. Его гол придал команде уверенности и позволил меньше нервничать за результат. Бразилец совершил 7 отборов, выиграл 8 из 12 дуэлей, был не особо точен в передачах (58%), но при этом отрабатывал по всему полю.

Худший игрок матча − Диогу Далот. Получил быструю желтую карточку, действуя против взрывного Сен-Максимена. Выиграл у того несколько дуэлей, делал хороший прострел в штрафную, но по-видимому Тен Хаг посчитал, что с такой игрой «Юнайтед» может остаться в меньшинстве. Был заменен в перерыве.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.