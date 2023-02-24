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😭 «Они никогда не проявляли такой реакции в «Мадриде». Я плачу». Фанаты «Юнайтед» восхищены бурными эмоциями Варана 🌪️

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Футбол Футбол

За эмблему?

Рафаэль Варан сыграл решающую роль в победе «Манчестер Юнайтед», остановив удар Роберта Левандовского, нанесенный в пустые ворота в последние минуты игры.

После финального свистка француз взорвался от эмоций и побежал праздновать к болельщикам.

💭 Zenitsu: «Я никогда не видел Варана таким взволнованным до этого, может быть, я что-то пропустил, но старался следить за ним с первых дней в «Мадриде», он мой любимый ЦЗ. Человек всегда стеснялся и был вдали от шума и фанатов, но теперь он пылает от счастья на поле ❤️».

💭 Duccati: «Кто-то сказал, что мы купили старых игроков, но теперь у нас есть те, кто борется за эмблему, а не играют за зарплату. Я плачу».

💭 Jeff: «Я думаю, что он тоже любит обыгрывать «Барселону» 😂.

💭 Mark: «Он и Каземиро великолепны. Они никогда не проявляли такой реакции в «Мадриде».

💭 Rage93: «Он пришел с другой половины поля, чтобы зарядить фанатов!! Обожаю это!!!».

💭 Ebrahim: «Олд Траффорд» не является домом престарелых. Я так рад, что Варан и Каземиро от всего сердца борются за эту команду ❤️».

💭 Bdair: «Нет, люди на самом деле думали, что Варан и Каземиро будут балластом. Это ЧЕМПИОНЫ».

💭 Aashish: «Он выиграл четыре Лиги чемпионов и чемпионат мира... Только посмотрите на эту страсть... Они сказали нам, что он здесь ради зарплаты🤣».

4 комментария

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Никита Васильев
Там офсайд был, задолго до удара,но момент доиграл Браво. Да и на спортсе давно пора матчи повнимательней смотреть тем кто постит темы)
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Elik1989
Ответ dnch9
Тен Хаг крутой 👍 Смог задать правильный настрой и боевой дух!
А ведь именно об этом он и говорил с первых дней, не о тактике, не о трансферах, а об психологии и настроение. Как же он был прав. Команда работает запредельно, когда мотивирована, даже если она (не только МЮ) слабее соперника, один только настрой может перевесить чашу.
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Muni Klar
тоже вчера был приятно удивлен когда он пошел праздновать с болельщиками, всех с победой ребята, со времен САФа не ощущали таких эмоций))
+2
0
+2
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dnch9
Тен Хаг крутой 👍 Смог задать правильный настрой и боевой дух!
+4
0
+4
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