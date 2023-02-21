Рио Фердинанд назвал семерых лидеров «МЮ». Магуайр в список Рио не попал

Рио Фердинанд в видео на своем Youtube-канале назвал имена семерых игроков «МЮ», которые сейчас являются лидерами команды:

«Все эти годы в «Юнайтед» мы кричали о лидерах и игроках с характером. Не об одном лидере, а о нескольких. И посмотрите на команду сейчас! Давид Де Хеа – это характер. Люк Шоу буквально воскрес из мертвых при новых тренерах и стал опорой команды. Два центральных защитника, Мартинес и Варан, являются лидерами. О Каземиро мне и говорить ничего не нужно. Бруну лидирует, он получил повязку. Рэшфорд подает пример своими голами и уверенностью. У костяка команды есть характер. И поскольку они начинают побеждать, набирают уверенность и форму, вы начинаете видеть в них лучшие качества. Все это поддерживается и развивается руководством».

Любопытно, что Рио не назвал Харри Магуайра, который остается капитаном «красных дьяволов». В этом сезоне англичанин выходил в старте «МЮ» лишь в пяти матчах команды в АПЛ.

Согласны с мнением легенды «Манчестер Юнайтед»? А кого бы вы назвали лидерами команды Тен Хага?