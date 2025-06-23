Амориму нужен полузащитник – и он его нашел. В «Челси» 🤯
«Манчестер Юнайтед» ищет не только нападающего. Рубен Аморим не менее активно думает над усилением полузащиты.
И португалец нашел идеального кандидата. Французское издание L'Equipe пишет, что «МЮ» хочет купить у «Челси» Кристофера Нкунку.
Француз желает покинуть лондонский клуб из-за недостаточного количества игрового времени в команде Энцо Марески.
Контракт Нкунку с синими рассчитан до 2029 года, но «Челси» открыт для трансфера уже этим летом.
Издание пишет, что «МЮ» общался с окружением игрока.