Амориму нужен полузащитник – и он его нашел. В «Челси» 🤯

«Манчестер Юнайтед» ищет не только нападающего. Рубен Аморим не менее активно думает над усилением полузащиты.

И португалец нашел идеального кандидата. Французское издание L'Equipe пишет, что «МЮ» хочет купить у «Челси» Кристофера Нкунку.

Француз желает покинуть лондонский клуб из-за недостаточного количества игрового времени в команде Энцо Марески.

Контракт Нкунку с синими рассчитан до 2029 года, но «Челси» открыт для трансфера уже этим летом.

Издание пишет, что «МЮ» общался с окружением игрока.