«Убирайся из нашего клуба». Гарначо вывел из себя фанатов «МЮ» спорным выбором футболки
Рубен Аморим посоветовал 20-летнему Гарначо найти новый клуб после неудачного сезона в составе «красных дьяволов».
Аргентинский игрок забил всего шесть голов в Премьер-лиге. Им интересуются такие клубы, как «Наполи» и «Челси».
Гарначо совершенно ясно выразил свои чувства по поводу ситуации в «Юнайтед», выложив в социальные сети спорную фотографию.
Вингер стоял спиной к камере у роскошной виллы в футболке соперников «Юнайтед» — «Астон Виллы». Мало того, на футболке также было имя Рэшфорда, которого Аморим выгнал в начале этого года. Вторую половину сезона Маркус провел в аренде на «Вилла Парк», а теперь заявил о своем намерении присоединиться к «Барселоне».
Далеко не всем болельщикам «Красных дьяволов» понравился такой выбор одежды Гарначо.
💬«Убирайся из нашего клуба».
💬«Вот почему нам нужна перезагрузка».
💬«Это он так умоляет о трансфере?».
💬«Проваливай! Это не игрок уровня «МЮ».
Ну, мне кажется, для борьбы за 15-17 места он не так уж и плох
потому что рекламодателям кубок не нужен - это просто чашка.
Это не плохо / не хорошо просто сейчас так;
История циклична думаю вернемся к пику соккера 90м уже скоро.
Вон Амад в футболке Брайтона ходит;)