«Убирайся из нашего клуба». Гарначо вывел из себя фанатов  «МЮ» спорным выбором футболки

Рубен Аморим посоветовал 20-летнему Гарначо найти новый клуб после неудачного сезона в составе «красных дьяволов».

Аргентинский игрок забил всего шесть голов в Премьер-лиге. Им интересуются такие клубы, как «Наполи» и «Челси».

Гарначо совершенно ясно выразил свои чувства по поводу ситуации в «Юнайтед», выложив в социальные сети спорную фотографию.

Вингер стоял спиной к камере у роскошной виллы в футболке соперников «Юнайтед» — «Астон Виллы». Мало того, на футболке также было имя Рэшфорда, которого Аморим выгнал в начале этого года. Вторую половину сезона Маркус провел в аренде на «Вилла Парк», а теперь заявил о своем намерении присоединиться к «Барселоне».

Далеко не всем болельщикам «Красных дьяволов» понравился такой выбор одежды Гарначо.

💬«Убирайся из нашего клуба».

💬«Вот почему нам нужна перезагрузка».

💬«Это он так умоляет о трансфере?».

💬«Проваливай! Это не игрок уровня «МЮ».