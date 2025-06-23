💥 Аморим хочет готового нападающего с опытом игры в АПЛ. И кандидат есть

Каждое трансферное окно одно и то же – тысячи слухов, из которых правдивыми оказываются сотни, а то и десятки.

Очередной потенциальный новичок «Манчестер Юнайтед», как сообщает портал Transfer News, – нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс.

Игрок интересен Рубену Амориму, который ищет форварда способного мгновенно усилить команду, не требуя времени на адаптацию.

«Вилла» не планирует расставаться с игроком, но готова рассмотреть крупное предложение. Кроме того, Уоткинс имеет контракт, рассчитанный до 2028 года.

Сам игрок готов сменить команду, поскольку беспокоится о количестве игрового времени. В прошлом сезоне Унаи Эмери часто оставлял англичанина на скамейке запасных.