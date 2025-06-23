💣 «МЮ» готовит официальное предложение по одному из главных голеадоров АПЛ – его советовал Рангник

«Манчестер Юнайтед» сделает официальное предложение «Брентфорду» о подписании Бриана Мбемо.

Любопытно, что ранее именно Мбемо рекомендовал купить Ральф Рангник.

По данным L'Equipe, «МЮ» уже готовит заявку «Брентфорду».

Ранее стало известно, что «красные дьяволы» планируют подписать хавбека «Челси» Кристофера Нкунку. Француза также рекомендовал Рангник, когда тот еще играл за «Лейпциг».

Уточняется, что главная сложность в трансферах – отсутствие еврокубков у «Юнайтед» в следующем сезоне.