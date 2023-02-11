Разрывной Рэшфорд. Форвард в очередной раз спас «Юнайтед»

Герой матча с «Лидсом».

Форвард «Юнайтед» Маркус Рэшфорд в этом сезоне набрал шикарную форму. Возникает ощущение, что он из тех, кто больше других извлекает пользу от ухода Криштиану Роналду. Англичанин стал игроком основы и отплачивает за доверие голами.

Марсель Забитцер отдал шикарный пас на левый фланг, когда увидел, что Люк Шоу стоит там совсем один.

Защитник избавился от опеки и сделал точный кросс в штрафную, точно на голову Маркуса Рэшфорда.

Отпраздновал гол Рэшфорд не только своим новым фирменным движением, но еще и вместе с болельщиками на трибунах.

Мяч проверяли на легитимность, так как у судей возникло впечатление, что Маркус находился в небольшом офсайде. Однако сегодня в отличии от вчерашнего матча между «Арсеналом» и «Брентфордом» офсайдную линию провести сумели. Один из игроков «Лидса» задержался, сделав гол правильным.