Фергюсон часто посещает матчи «Юнайтед». Стало известно его отношение к Тен Хагу

Ушел в отставку, но все еще близок к клубу.

По данным Mail Online, сэр Алекс Фергюсон очень оптимистично оценивает деятельность Эрика тен Хага. Источники близкие к великому тренеру сообщают, что 81-летний шотландец «в восторге» от работы голландца и свою поддержку демонстрирует тем, что начал посещать выездные матчи клуба.

Сэр Алекс Фергюсон до сих пор входит в совет директоров «Юнайтед». На позиции тренера он провел в «МЮ» долгих 26 лет, выиграл 38 трофеев, что стало самым успешным периодом в истории.

Шотландец ушел в отставку в 2013 году, и за прошедшее десятилетие «красные дьяволы» еще ни разу не стали чемпионами Англии.