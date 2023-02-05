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Фергюсон часто посещает матчи «Юнайтед». Стало известно его отношение к Тен Хагу

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Алекс Фергюсон Алекс Фергюсон
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Ушел в отставку, но все еще близок к клубу.

По данным Mail Online, сэр Алекс Фергюсон очень оптимистично оценивает деятельность Эрика тен Хага. Источники близкие к великому тренеру сообщают, что 81-летний шотландец «в восторге» от работы голландца и свою поддержку демонстрирует тем, что начал посещать выездные матчи клуба.

Сэр Алекс Фергюсон до сих пор входит в совет директоров «Юнайтед». На позиции тренера он провел в «МЮ» долгих 26 лет, выиграл 38 трофеев, что стало самым успешным периодом в истории.

Шотландец ушел в отставку в 2013 году, и за прошедшее десятилетие «красные дьяволы» еще ни разу не стали чемпионами Англии.

1 комментарий

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68.39
Топ заголовок. Глядя на результаты действительно загадка какое же будет у САФа отношение к Тен Хагу)))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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