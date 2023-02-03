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«Это произошло очень быстро»: Мюллер удивлен уходу Забитцера в «МЮ» и ждет его возвращения в «Баварию»

Марсель Забитцер Марсель Забитцер
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Выступая после того, как трансфер был завершен, звезда «Баварии» Томас Мюллер рассказал, как остальная часть команды отреагировала на новость об уходе Сабитцера в «Манчестер Юнайтед», признав, что они были удивлены.

«Команда была удивлена. Это произошло очень быстро», — сказал Мюллер Kicker.

«Я рад за него, что он переходит в «Манчестер Юнайтед», получая шанс играть там. Манчестер — громкое имя».

Мюллер также поспешил указать, что уход Забитцера носит лишь краткосрочный характер, предупредив «Юнайтед» не слишком привязываться, поскольку австрийский футболист вернется в Мюнхен к концу сезона.

«Он вернется летом. Глава еще не закончена», — сказал Мюллер.

 

 

Забитцер может дебютировать за «Юнайтед» против «Кристал Пэлас» в субботу.

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