«Это произошло очень быстро»: Мюллер удивлен уходу Забитцера в «МЮ» и ждет его возвращения в «Баварию»

Выступая после того, как трансфер был завершен, звезда «Баварии» Томас Мюллер рассказал, как остальная часть команды отреагировала на новость об уходе Сабитцера в «Манчестер Юнайтед», признав, что они были удивлены.

«Команда была удивлена. Это произошло очень быстро», — сказал Мюллер Kicker.

«Я рад за него, что он переходит в «Манчестер Юнайтед», получая шанс играть там. Манчестер — громкое имя».

Мюллер также поспешил указать, что уход Забитцера носит лишь краткосрочный характер, предупредив «Юнайтед» не слишком привязываться, поскольку австрийский футболист вернется в Мюнхен к концу сезона.

«Он вернется летом. Глава еще не закончена», — сказал Мюллер.