Забитцер еще ни разу не сыграл за «Манчестер Юнайтед», а уже вошел в историю клуба. И Марсель очень этому рад

Первое интервью новоиспеченного защитника манкунианцев.

Новый полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер уже вошел в историю, став первым австрийцем, подписавшим контракт с клубом.

Забитцер присоединился к «красным дьяволам» на правах аренды из мюнхенской «Баварии». Клубу пришлось срочно искать полузащитника в последние дни трансферного окна из-за травмы Кристиана Эриксена, которую он получил в матче против «Рединга».

По словам Джейсона Берта из The Telegraph, «Юнайтед» может активировать пункт о выкупе Марселя, если он преуспеет на «Олд Траффорд». Тем не менее, нет никаких обязательств.

В своем первом интервью клубу австрийский игрок обозначил свои цели на сезон:

«Я отдам все за эту футболку. Я очень рад быть здесь и сделаю все возможное. Мы посмотрим, что произойдет дальше, но я здесь, чтобы выигрывать трофеи.

«Манчестер Юнайтед» — большой клуб с фантастическими болельщиками. «Олд Траффорд» — большой стадион, я играл там однажды — он был пуст, — но я чувствовал, что он очень хорош. Это прекрасное чувство — носить этот логотип на груди.

От меня можно ожидать многого: хороших ударов, единоборств».

Что бы ни произошло во время его пребывания на «Олд Траффорд», Забитцер уже вписал свое имя в историю клуба, став первым австрийцем, присоединившимся к первлой команде «Манчестер Юнайтед».

«Это исторический момент. Я разговаривал со своими агентами и знаю, что я первый. Я горжусь этим и сделаю все возможное, чтобы стать хорошим австрийским игроком».