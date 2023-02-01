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Марсель Забитцер стал игроком в «Манчестер Юнайтед». Однако изначально манкунианцы хотели подписать другого футболиста «Баварии»

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Райан Гравенберх Райан Гравенберх
Марсель Забитцер Марсель Забитцер
Футбол Футбол

С ним работал Эрик тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» хотел приобрести другого игрока «Баварии», а не Марселя Забитцера.

«Красные дьяволы» отчаянно пытались найти замену травмированному Кристиану Эриксену в последние дни трансферного окна. В поисках полузащитника они вели переговоры с «ПСЖ», «Реалом», «Барселоной» и «Атлетико Мадрид». Сообщалось, что клубу предлагали экс-игрока «Реала» Иско, Уссема Ауара из  «Лиона», а также Янника Карраско и Сауля Ньигеса из «Атлетико».

В итоге манкунианцы остановились на Забитцере, они быстро заключили сделку в последние часы январского окна. Однако Sky Sports сообщает, что «Юнайтед» рассчитывал на другого игрока мюнхенского клуба.

Журналист Мелисса Редди утверждает, что «Юнайтед» интересовался партнером Забитцера по «Баварии» Райаном Гравенберхом.

20-летний футболист работал с Эриком тен Хагом в «Аяксе» и летом подписал пятилетний контракт с «Баварией». Гравенберх ни разу не выходил в стартовом составе в Бундеслиге, во всех 12 матчах он выходил со скамейки запасных, но мюнхенцы не захотели отпускать его. И, несмотря на нехватку игрового времени, Райан все еще хочет бороться за свое место в команде.

Из-за этого «МЮ» переключил свое внимание на Забитцера, который тоже нечасто выходил на поле.

Сам игрок рад получить больше игровой практики:

«Иногда в жизни приходится принимать быстрые и важные решения», — сказал Забитцер официальному сайту «Юнайтед».

«С того момента, как я услышал об этой возможности, я понял, что это правильно для меня. Я конкурентоспособный игрок, я хочу побеждать и помочь клубу достичь своих целей в этом сезоне. Я чувствую, что нахожусь на пике формы как игрок и могу дать команде много опыта и энергии. Я рад встрече с моими новыми товарищами по команде и тренером. Я хочу показать свои умения болельщикам «Манчестер Юнайтед».

А кого бы выбрали вы?

6 комментариев

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Вертуальный
Мы что ищем игроков хоть чем то как то связанный с Тен Хагом
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siragh@yandex.ru
Ответ Answer1
Я думаю это была не последняя попытка выцепить Гравенберга. Кто следит за Лионом? С каких пор Ауар стал нападающим и второй вопрос что с ним стало? Когда успел так деградировать? Пару лет назад писали, что Реал и Арсенал интересуется, даже сумму в лямов 50 вроде называли, а теперь готовы сплавить за любые деньги.
Не всем хватает воли и терпения долго держать высокий уровень…сдался видимо
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Леонид Ботвинник
Ну, Мюнхен известная " кузница" кадров.
А австриец по крайней мере с желанием пришёл, да и поопытней будет. Дай боже срастётся у него.
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Answer1
Я думаю это была не последняя попытка выцепить Гравенберга. Кто следит за Лионом? С каких пор Ауар стал нападающим и второй вопрос что с ним стало? Когда успел так деградировать? Пару лет назад писали, что Реал и Арсенал интересуется, даже сумму в лямов 50 вроде называли, а теперь готовы сплавить за любые деньги.
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Чёрный тюльпан
Гравенберх похоже рассчитывает, что кто-то из пары Киммих-Горецка травмируется, иначе так и будет с лавки выходить. Летом Забитцер вернётся, так ещё и Лаймер приедет из Ляйпцига. На его месте я бы клуб другой искал, это провал, как и переход Саншеша, правда Ренату хоть бабок там поднял и ему в принципе не до футбола в Мюнхене было с такой зарплатой относительно того, что он получал в Бенфике.
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Azizbek Jamalov
Удачи.
+4
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+4
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