United Tweets
Блог

😤 «Ему не стоит быть таким самоуверенным. Нужно играть, как Рэшфорд». Ван дер Варт раскритиковал игру Антони в этом сезоне

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Клубы
Антони Антони
Рафаэл ван дер Варт Рафаэл ван дер Варт
Футбол Футбол

Голландец недоволен бразильцем.

Рафаэл ван дер Варт раскритиковал Антони. Голландец считает, что бразильцу стоит больше сконцентрироваться на результате, а не собственном имидже.

«Вы хотите знать, что с Антони... Он, конечно, большой талант и отличный игрок, но ему не стоит быть таким самоуверенным», - сказал голландец. «Он просто хороший игрок, который еще ничего не доказал».

Рафаэл добавил: «Мне нравится шоу, но только, когда оно удалось. Он сыграл несколько хороших игр в Лиге чемпионов, он довольно хорошо играл за сборную Бразилии несколько раз, он сделал большой шаг, но мало показал себя в «Манчестер Юнайтед».

«Он не должен думать: «Я могу это, и собираюсь показать это всему миру, делая сумасшедшие финты». Нет, он должен выигрывать игры, как сейчас это делает Маркус Рэшфорд. Тогда вы можете позволить себе что-то сумасшедшее. Но он должен быть очень скромным, стараясь забивать и отдавать голевые передачи».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий