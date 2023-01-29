😤 «Ему не стоит быть таким самоуверенным. Нужно играть, как Рэшфорд». Ван дер Варт раскритиковал игру Антони в этом сезоне

Голландец недоволен бразильцем.

Рафаэл ван дер Варт раскритиковал Антони. Голландец считает, что бразильцу стоит больше сконцентрироваться на результате, а не собственном имидже.

«Вы хотите знать, что с Антони... Он, конечно, большой талант и отличный игрок, но ему не стоит быть таким самоуверенным», - сказал голландец. «Он просто хороший игрок, который еще ничего не доказал».

Рафаэл добавил: «Мне нравится шоу, но только, когда оно удалось. Он сыграл несколько хороших игр в Лиге чемпионов, он довольно хорошо играл за сборную Бразилии несколько раз, он сделал большой шаг, но мало показал себя в «Манчестер Юнайтед».

«Он не должен думать: «Я могу это, и собираюсь показать это всему миру, делая сумасшедшие финты». Нет, он должен выигрывать игры, как сейчас это делает Маркус Рэшфорд. Тогда вы можете позволить себе что-то сумасшедшее. Но он должен быть очень скромным, стараясь забивать и отдавать голевые передачи».