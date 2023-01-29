United Tweets
Блог

Эриксен травмирован и сроки возвращения не ясны. Будет ли «Юнайтед» покупать ему замену?

Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы
Скотт Мактомини Скотт Мактомини
Донни ван де Бек Донни ван де Бек
Футбол Футбол

Тен Хаг планирует рассчитывать на глубину скамейки.

По данным Фабрицио Романо, в настоящее время «Юнайтед» не ведет переговоров о новых трансферах в полузащиту.

На бумаге кажется, что усиление все-таки потребуется, так как у клуба есть определенные проблемы. Донни ван де Бек выбыл из строя, а «Ньюкасл» проявляет интерес к Скотту Мактомини.

Во время игры Кубка Англии с «Редингом» Кристиан Эриксен получил по ногам от Энди Кэрролла, а после матча его видели на костылях и с фиксирующим сапогом.

Похоже, что Тен Хаг будет рассчитывать на Фреда, Каземиро, Бруну Фернандеша и Мактомини.

Когда вернется Кристиан Эриксен пока не ясно, но говорят, что в клубе сильно перестраховались, и что травма не так серьезна, как выглядит.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий