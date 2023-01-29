Эриксен травмирован и сроки возвращения не ясны. Будет ли «Юнайтед» покупать ему замену?

Тен Хаг планирует рассчитывать на глубину скамейки.

По данным Фабрицио Романо, в настоящее время «Юнайтед» не ведет переговоров о новых трансферах в полузащиту.

На бумаге кажется, что усиление все-таки потребуется, так как у клуба есть определенные проблемы. Донни ван де Бек выбыл из строя, а «Ньюкасл» проявляет интерес к Скотту Мактомини.

Во время игры Кубка Англии с «Редингом» Кристиан Эриксен получил по ногам от Энди Кэрролла, а после матча его видели на костылях и с фиксирующим сапогом.

Похоже, что Тен Хаг будет рассчитывать на Фреда, Каземиро, Бруну Фернандеша и Мактомини.

Когда вернется Кристиан Эриксен пока не ясно, но говорят, что в клубе сильно перестраховались, и что травма не так серьезна, как выглядит.