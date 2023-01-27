Пост, который может вызвать зевоту. Фергюсон задремал на матче «МЮ» против «Рединга»

В четвертом раунде Кубка Англии «МЮ» принимает в гостях «Рединг». Игру команд сложно назвать выдающейся. На 35-й минуте Рэшфорд открыл счет, но его гол был отменен.

За матчем с трибун «Олд Траффорда» наблюдал Фергюсон. В какой-то момент сэр Алекс окончательно потерял интерес к происходящему и уснул. Ровно в этот момент оператор запечатлел легенду «красных дьяволов»:

Алекс Фергюсон сам признавался, что с возрастом его потребность в сне значительно увеличилась:

«Когда я присоединился к «Юнайтед», я был полон энергии, но с возрастом сил стало меньше. Но я не хотел, чтобы игроки это видели. Когда я был моложе, мне хватало пяти или даже четырех часов сна. Но когда мне перевалило за 60, мне стало необходимо спать по семь часов».

Сэр Алекс любит подремать на спортивных мероприятиях.

Так экс-тренер «красных дьяволов» наблюдал за матчем «МЮ» против «Сандерленда»:

Фергюсон с большим интересом следил за матчем Энди Маррея на Уимблдоне:

Болельщики все равно очарованы легендой «красных дьяволов». Вот что они пишут в соцсетях:

💭 «Клянусь, комментатор матча сказал о том, какая интересная игра, и буквально через пару минут в трансляции показали спящего Фергюсона. Это гениально».

💭 «Правильно, сэр Алекс, не стоит тратить свои нервы, лучше отдохните. Мы разбудим Вас, когда «Юнайтед» забьет».

💭 «Эта его привычка засыпать на матчах меня очаровывает!»

💭 «Фергюсон заснул на матче «МЮ». Как же он чувствует».

💭 «Кадр со спящим Фергюсоном – лучший момент матча».

Как думаете, сэра Алекса разбудил дубль Каземиро?