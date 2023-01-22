«Я думаю, что Сака просто напугал Шоу». Рио Фердинанд раскритиковал игру защитника «МЮ» в матче с «Арсеналом»

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По факту.

На своем шоу FIVE, Фердинанд раскритиковал Люка Шоу, заявив, что Сака напугал левого защитника «МЮ».

«Я думаю, что Сака, мой молодой игрок года, просто напугал Шоу», – сказал Рио Фердинанд. «Это первый раз, когда я увидел, чтобы Шоу выглядел так: «О, у этого парня есть мой номер».

Бывший защитник сборной Англии считает, что Шоу дал «Арсеналу» слишком много свободы на поле.

«Он дал им слишком много пространства, позволил забегать и входить в штрафную, прежде чем вступал в отбор, потому что он не хотел, чтобы его обыграли», – сказал Фердинанд.

Тем не менее, Рио отметил игру англичанина в этом сезоне:

«До сих пор Шоу был великолепен», – добавил он.

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