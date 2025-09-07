😮 «У него все было хорошо. До матча против меня». Вы не поверите, но карьеру Джошуа Кинга в «МЮ» разрушил... Фил Джонс!

Помните Фила Джонса? А того самого Джошуа Кинга – очередного нового Месси/Криштиану?

Что их объединяет, кроме игры (и попыток) за «Ман Юнайтед»? Оказывается, есть гораздо более запутанная и сложная связь. Поведал о ней сам Фил Джонс:

«Я играл в молодежном Кубке Англии за «Блэкберн» против «Юнайтед». Очевидно, что Биг Сэм [Сэм Эллардайс] был довольно близок к сэру Алексу.

Он посоветовал ему обратить на меня внимание. И мы просто уничтожили «МЮ» в тот день. Мы разнесли их со счетом 3:0. Даже на таком уровне нужно постараться, чтобы победить «Юнайтед».

Мы с Грантом Хэнли играли против Джошуа Кинга, который, очевидно, сделал отличную карьеру в Премьер-лиге. Он только что дебютировал в их первой команде и у него все было хорошо. До этого момента. В том матче он столкнулся с нами.

Один из их тренеров, Уоррен Джойс, сказал мне, что после этого матча сэр Алекс пошел в их раздевалку и сказал что-то вроде «он больше никогда не будет играть за мой клуб!»

Джойс шутил, что я разрушил карьеру Кинга в «МЮ»!

Отметим, что Джон Джонс провел 229 матчей в составе «Манчестер Юнайтед». У Кинга на счету два матча в Кубке Англии за «Юнайтед».