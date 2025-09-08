Мата поздравил Бруну с днем рождения ужасной фоткой португальца. У игроков есть забавная традиция 😁

Хуан Мата и Бруну Фернандеш остаются хорошими друзьями и после прощания испанца с «Манчестер Юнайтед».

8 сентября португалец отмечает свой день рождения, ему исполнился 31 год. Конечно, Хуан не мог оставить товарища без поздравления: он выложил фотку юного Бруну, подписав: «С днем рождения. Люблю и скучаю по тебе ❤️».

Фернандеш на фотографии, выбранной Хуаном, выглядит неотразимо.

У парней есть традиция – поздравлять друг друга так, как это могут только близкие товарищи.

В 2024-м Хуан пустил в ход еще одну смешную фотку маленького Бруну: «Поздравляю, очень скучаю ❤️».

Бруну не отстает, в 2023-м обратился к испанцу: «Самому тупому игроку в истории❤️. Скучаю 😘».

Шутки шутками, а без поддержки игроки друг друга не оставляют. В 2024-м Хуан поздравил Бруну с продлением контракта в «МЮ»: «Ты и твоя семья этого заслуживаете ❤️».

А Мата в прошлом году все же получил теплое поздравление от Фернандеша: «С днем рождения, волшебник! Ты заслуживаешь всего самого лучшего за то, каким человеком ты являешься ❤️».

Дружба!