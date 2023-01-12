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Как «МЮ» может выйти на матч против «Сити» с Вегорстом в старте? Показываем на схеме

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Ваут Вегорст совсем скоро примерит на себя футболку «красных дьяволов».

Голландец очень хочет сыграть против «Ман Сити», с которым «Юнайтед» встретится уже в субботу. Если «МЮ» зарегистрирует Вегорста за день до дерби, то он может получить право на участие в матче.

Учитывая, что Ваут играет регулярно и находится в хорошей форме, есть небольшой шанс, что он сможет выйти на матч в старте, если, конечно, клуб успеет его зарегистрировать.

Если все сложится, то Вегорст, вероятно, появится на позиции «девятки». С Ваутом состав «МЮ» может выглядеть так:

Антони и Рэшфорд расположатся на флангах. Фернандеш пропустил матч с «Чарльтоном», но против «Сити» Бруну наверняка выйдет.

Также в старте, скорее всего, появится Уан-Биссака, который заменит травмированного Далота.

Как вам такая расстановка? Как считаете, Вегорст – удачный трансфер для «МЮ»?  

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