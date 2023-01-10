Тен Хаг выпустил в старте на «Чарльтон» 17-летнего Кобби Майну. Это его дебют, он лишь раз был на скамейке с «МЮ»

17-летний полузащитник Кобби Майну неожиданно оказался в старте "МЮ" на матч с "Чарльтоном" в 1/4 финала Кубка лиги.

Рисковый ход от Тен Хага, ведь Майну еще никогда не играл во взрослый футбол.

В 2022 году он играл за "МЮ" в товарищеских матчах, и даже забил один гол.

А потом впервые появился на скамейке, но это был единичный случай:

Первый профессиональный контракт Майну подписал лишь в мае 2022 года. После успешного сезона за "МЮ" U-21.

Еще не так давно Кобби был совсем ребенком, а теперь выходит в старте на "Олд Траффорд" в официальном матче взрослой команды.