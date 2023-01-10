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Тен Хаг выпустил в старте на «Чарльтон» 17-летнего Кобби Майну. Это его дебют, он лишь раз был на скамейке с «МЮ»

Кобби Майну
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17-летний полузащитник Кобби Майну неожиданно оказался в старте "МЮ" на матч с "Чарльтоном" в 1/4 финала Кубка лиги.

Рисковый ход от Тен Хага, ведь Майну еще никогда не играл во взрослый футбол. 

В 2022 году он играл за "МЮ" в товарищеских матчах, и даже забил один гол. 

А потом впервые появился на скамейке, но это был единичный случай:

Первый профессиональный контракт Майну подписал лишь в мае 2022 года. После успешного сезона за "МЮ" U-21. 

Еще не так давно Кобби был совсем ребенком, а теперь выходит в старте на "Олд Траффорд" в официальном матче взрослой команды.

4 комментария

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Александра Александрова
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Вот это красота доверять таким молодым )
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kokakoka
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Удачи! Может выйдет толк из него
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MU RD2
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Да пусть хоть всю молодёжь выпускает на кубок. Впереди более важные игры за короткий отрезок времени. И если выбор между кубком и местом в топ-4, то выбор должен быть очевиден. Особенно в апл, конкуренция жесткая за четверку идет
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топлю за мю
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Важный вечер для паренька, удачи
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