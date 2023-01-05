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«Мне нравятся такие проблемы». Тен Хаг рад, что один игрок «МЮ» вернулся в строй

Аарон Уан-Биссака Аарон Уан-Биссака
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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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«Красные дьяволы» уверенно ворвались в новый 2023 год.

В первом матче «МЮ» без особых проблем справился с «Борнмутом», забив сопернику три безответных мяча.

У «Юнайтед» было приличное количество травмированных игроков, но футболисты постепенно возвращаются в строй. Уан-Биссака справился с травмой и с середины декабря помогает своей команде побеждать. 

Erik ten Hag happy with Aaron Wan-Bissaka's latest comeback | Man Utd Core

Тен Хаг рад, что Аарон набрал оптимальную форму. В интервью MUTV тренер похвалил защитника и заявил, что доволен нарастающей конкуренцией внутри команды:

«Мне нравятся такие проблемы! В последних играх Аарон выглядел действительно хорошо. Мне нравится его стабильность в защите. Он также надежен в нападении. Уан-Биссака вносит свой вклад в атаку команды. В клубе появилась приятная борьба, здоровая конкуренция. Впереди нас ждет много матчей, так что нам нужны все игроки». 

Действительно, у «Юнайтед» на носу две кубковые встречи: 6 января матч в Кубке против «Эвертона», 10 января игра с «Чарльтоном» в Кубке лиги. А 14 января «красных дьяволов» ждет серьезный вызов – подопечные Тен Хага сразятся с «Ман Сити» в АПЛ.

Команде пригодится помощь каждого игрока «красных дьяволов». 

1 комментарий

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Уан-Бссаку может в цент защиты поставит с атакой по краю все же туго
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