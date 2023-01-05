«Мне нравятся такие проблемы». Тен Хаг рад, что один игрок «МЮ» вернулся в строй

«Красные дьяволы» уверенно ворвались в новый 2023 год.

В первом матче «МЮ» без особых проблем справился с «Борнмутом», забив сопернику три безответных мяча.

У «Юнайтед» было приличное количество травмированных игроков, но футболисты постепенно возвращаются в строй. Уан-Биссака справился с травмой и с середины декабря помогает своей команде побеждать.

Тен Хаг рад, что Аарон набрал оптимальную форму. В интервью MUTV тренер похвалил защитника и заявил, что доволен нарастающей конкуренцией внутри команды:

«Мне нравятся такие проблемы! В последних играх Аарон выглядел действительно хорошо. Мне нравится его стабильность в защите. Он также надежен в нападении. Уан-Биссака вносит свой вклад в атаку команды. В клубе появилась приятная борьба, здоровая конкуренция. Впереди нас ждет много матчей, так что нам нужны все игроки».

Действительно, у «Юнайтед» на носу две кубковые встречи: 6 января матч в Кубке против «Эвертона», 10 января игра с «Чарльтоном» в Кубке лиги. А 14 января «красных дьяволов» ждет серьезный вызов – подопечные Тен Хага сразятся с «Ман Сити» в АПЛ.

Команде пригодится помощь каждого игрока «красных дьяволов».