Далот возвращается, Санчо по-прежнему не видно: состав «Юнайтед» перед матчем с «Вулверхэмптоном»
Диого Далот и Виктор Линделеф выстроились в очередь на матч с «Вулверхэмптоном» после того, как вернулись к тренировкам со своими товарищами по команде.
Далот получил травму в четвертьфинальном поражении Португалии от Марокко и пропустил два последних матча после возвращения АПЛ.
Линделеф не участвовал в победе над «Ноттингем Форест» в Премьер-лиге из-за болезни.
Отсутствие Линделефа означало, что Люк Шоу играл в центре обороны в середине недели, но швед вернулся в состав перед игрой с «Вулверхэмптоном», как и Лисандро Мартинес, который вернулся в Каррингтон в среду после того, как помог Аргентине выиграть чемпионат мира.
Однако Джейдона Санчо до сих пор нет. Англичанин не играл за клуб с октября.
2 комментария