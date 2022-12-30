Далот возвращается, Санчо по-прежнему не видно: состав «Юнайтед» перед матчем с «Вулверхэмптоном»

Далот получил травму в четвертьфинальном поражении Португалии от Марокко и пропустил два последних матча после возвращения АПЛ.

Линделеф не участвовал в победе над «Ноттингем Форест» в Премьер-лиге из-за болезни.

Отсутствие Линделефа означало, что Люк Шоу играл в центре обороны в середине недели, но швед вернулся в состав перед игрой с «Вулверхэмптоном», как и Лисандро Мартинес, который вернулся в Каррингтон в среду после того, как помог Аргентине выиграть чемпионат мира.