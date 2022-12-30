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Далот возвращается, Санчо по-прежнему не видно: состав «Юнайтед» перед матчем с «Вулверхэмптоном»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Диогу Далот Диогу Далот
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Диого Далот и Виктор Линделеф выстроились в очередь на матч с «Вулверхэмптоном» после того, как вернулись к тренировкам со своими товарищами по команде.

Далот получил травму в четвертьфинальном поражении Португалии от Марокко и пропустил два последних матча после возвращения АПЛ. 

Линделеф не участвовал в победе над «Ноттингем Форест» в Премьер-лиге из-за болезни. 

Отсутствие Линделефа означало, что Люк Шоу играл в центре обороны в середине недели, но швед вернулся в состав перед игрой с «Вулверхэмптоном», как и Лисандро Мартинес, который вернулся в Каррингтон в среду после того, как помог Аргентине выиграть чемпионат мира.

Однако Джейдона Санчо до сих пор нет. Англичанин не играл за клуб с октября.

2 комментария

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N1ghtwolf
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Ответ Алдияр Нурпиисов
У меня подозрения что он больше уже не вернется
А что с ним случилось?
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Алдияр Нурпиисов
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У меня подозрения что он больше уже не вернется
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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