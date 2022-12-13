«МЮ» мог подписать Хулиана Альвареса год назад. Его советовал Рангник, а клуб не послушался

Антони Марсьяль - единственный номер 9. Он тоже не надежный, в последние годы страдает от множества травм.

Болельщики «Юнайтед» возмущены тем, что команда не подписала контракт со звездой сборной Аргентины Хулианом Альваресом, который забил четыре гола на чемпионате мира.

Он был тесно связан с переходом на «Олд Траффорд» в начале этого года. Ральф Рангник даже посоветовал «красным дьяволам» подписать его, но в итоге они его проигнорировали.

Некоторые фанаты в ярости от того, что команда по подбору персонала допустила такую ​​серьезную ошибку, не сумев подписать такого впечатляющего форварда, как Альварес.

Вот что думают фаны «МЮ»:

Whoever at United said no to Rangnick this time last year when he suggested Alvarez and Enzo Fernández should be sacked — Mark Goldbridge (@markgoldbridge) December 13, 2022

«Тот, кто в «Манчестер Юнайтед» помешал Рангнику подписать контракт с Альваресом, должен получить тюремный срок».

«Я не хочу лгать. Эта проблема с Альваресом действительно беспокоит меня. Подумать только, мы могли бы его подписать, если бы Глейзеры слушали Ральфа Рангника».

Хулиан, в итоге, оказался в «Сити».