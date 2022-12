«МЮ» мог подписать Хулиана Альвареса год назад. Его советовал Рангник, а клуб не послушался

Некоторые фанаты в ярости от того, что команда по подбору персонала допустила такую ​​серьезную ошибку, не сумев подписать такого впечатляющего форварда, как Альварес.

Вот что думают фаны «МЮ»:

Whoever at United said no to Rangnick this time last year when he suggested Alvarez and Enzo Fernández should be sacked