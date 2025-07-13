🔥 «Юнайтед» подумывает о подписании звезды «Барселоны»! Придется выложить €100 млн
«Манчестер Юнайтед» раздумывает над подписанием восходящей звезды «Барселоны».
В ближайшее время клуб должны покинуть Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Алехандро Гарначо, благодаря чему в заявке появится место для новых игроков.
Mundo Deportivo пишет, что «МЮ» рассматривает возможность трансфера Марка Касадо. 21-летний опорный полузащитник должен стать идеальной заменой Мануэлю Угарте, как считает Рубен Аморим.
Тем не менее, англичанам придется серьезно потратится. Действующий контракт Каскада рассчитан до конца июня 2028-го, а чемпионы Ла Лиги не горят желанием расставаться с футболистом.
Но у «Юнайтед» есть вариант – использовать оговорку о выплате отступных. Нужны лишь деньги. Много. 100 миллионов евро.
Фанаты не верят.
💭 «Ineos зажали лишние 5 миллионов за Мбемо, а тут они выкинут сотку за этого парня!»
💭 «Но у нас нет денег, чтобы купить его… Нас сковывают ненужные игроки».
💭 «100 миллионов евро за игрок. От нас. Понятно».
Это вообще реально?
Касадо хороший игрок, но за такие деньги, тем более зная, как Барса нуждается, они с радостью его отдадут. Другое дело, захочет ли игрок уходить.
Но факт в том, что он не основной выбор Флика.