🔥 «Юнайтед» подумывает о подписании звезды «Барселоны»! Придется выложить €100 млн

«Манчестер Юнайтед» раздумывает над подписанием восходящей звезды «Барселоны».

В ближайшее время клуб должны покинуть Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Алехандро Гарначо, благодаря чему в заявке появится место для новых игроков.

Mundo Deportivo пишет, что «МЮ» рассматривает возможность трансфера Марка Касадо. 21-летний опорный полузащитник должен стать идеальной заменой Мануэлю Угарте, как считает Рубен Аморим.

Тем не менее, англичанам придется серьезно потратится. Действующий контракт Каскада рассчитан до конца июня 2028-го, а чемпионы Ла Лиги не горят желанием расставаться с футболистом.

Но у «Юнайтед» есть вариант – использовать оговорку о выплате отступных. Нужны лишь деньги. Много. 100 миллионов евро.

Фанаты не верят.

💭 «Ineos зажали лишние 5 миллионов за Мбемо, а тут они выкинут сотку за этого парня!»

💭 «Но у нас нет денег, чтобы купить его… Нас сковывают ненужные игроки».

💭 «100 миллионов евро за игрок. От нас. Понятно».

Это вообще реально?